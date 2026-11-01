Duch defiende el rol de las regiones y su "responsabilidad directa" en la calidad de la democracia

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, participa en el debate 'Fortalecer la resiliencia democrática regional en tiempos de crisis' - GOVERN

BARCELONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defendido el rol de las regiones como instituciones políticas "con legitimidad democrática propia y con una responsabilidad directa" en la calidad de la democracia.

Lo ha manifestado durante el Congreso de Poderes locales y Regionales del Consejo de Europa (CPLRE), donde ha participado en el debate 'Fortalecer la resiliencia democrática regional en tiempos de crisis', en el marco de la 51 sesión plenaria de este órgano que se ha celebrado esta semana en Estrasburgo.

Tras negar que las regiones sean simplemente estructuras administrativas encargadas de aplicar decisiones que se toman en otros ámbitos, ha asegurado que reconstruir la confianza democrática es" una responsabilidad compartida y requiere cooperación a todos los niveles de gobierno".

"También entre las mismas regiones, compartiendo experiencias, desarrollando soluciones comunes y trabajando conjuntamente en el ámbito internacional", ha añadido.

Según Duch, los gobiernos regionales son suficientemente cercanos a la ciudadanía para comprender sus preocupaciones, por lo que considera que tienen la capacidad de traducir los compromisos democráticos en resultados concretos "y, cuando disponen de un verdadero autogobierno, pueden contribuir a la distribución y al equilibrio del poder político".

UCRANIA

Aprovechado la coincidencia en Estrasburgo con autoridades de Ucrania, el conseller se reunió con el ministro de Comunidades, Territorios y Personas Desplazadas Internamente, Vitalii Bezquin, con el que han abordado la situación y las necesidades del país y han hecho seguimiento de las colaboraciones abiertas.

También conversó con Mikola Lukaixuk, presidente del Consejo Regional de Dnipropetrovsk, una de las regiones con las que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, firmó acuerdos de colaboración en su viaje a Kiev, a principios de septiembre.