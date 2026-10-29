Duch defiende que Ucrania se adhiera "pronto" a la UE para impulsar su prosperidad

El conseller de la Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, este jueves en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha afirmado que la mejor garantía de seguridad, estabilidad y prosperidad para Ucrania y para el continente europeo es que su adhesión a la Unión Europea (UE) "se convierta pronto en una realidad".

Lo ha dicho este jueves en la inauguración de una jornada organizada por el Govern y la Cámara de Barcelona para promover el contacto entre empresas de ambos países y establecer relaciones económicas y empresariales a largo plazo, en el que también ha participado el presidente de la Cámara, Josep Santacreu, y la embajadora ucraniana en España, Yuliia Sokolovska.

Duch ha afirmado que esta incorporación a la UE supone para las empresas "un mercado con reglas compartidas, con seguridad jurídica y con acceso a los instrumentos de financiación europeo", lo que a su vez convierte a las empresas catalanas en socios naturales para las compañías ucranianas porque ya conocen dichas normas y estándares comunitarios.

Ha asegurado que este impulso a las relaciones entre empresas de ambos países es una "continuación natural" del viaje del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a Ucrania el pasado septiembre, en el que se firmaron acuerdos de cooperación con 3 regiones del país.

"Hoy queremos dar un paso más traduciendo esta cooperación en relaciones económicas, en proyectos y en oportunidades de negocio y de intercambio económico", ha explicado.

SANTACREU

Santacreu ha afirmado que es el momento de movilizar a las empresas catalanas para que acojan a las ucranianas que quieran venir a Catalunya a hacer negocios, y que las de Catalunya vean a Ucrania como "una oportunidad de negocio, de instalar su actividad y también de vender servicios y productos".

Ha recordado que la reconstrucción del país requerirá soluciones en ámbitos como las infraestructuras, ingeniería, energía, gestión del agua y movilidad, pero también ha invitado a pensar más allá de la mera reconstrucción y ha reivindicado las "potencialidades económicas" de Ucrania.

"Hoy tenemos la oportunidad de pasar de la solidaridad al compromiso, la oportunidad de crear relaciones económicas estables y lo que queremos hacer es precisamente en esta jornada es construir un puente entre España y Ucrania", ha afirmado.

SOKOLOVSKA

La embajadora ucraniana, por su parte, ha agradecido a Illa y a la Generalitat el viaje que realizaron en septiembre, que ha recordado que se llevó a cabo en un momento marcado por ataques rusos a la capital Kíev.

Ha dicho que la visita sirvió para poder ver personalmente la resiliencia de Ucrania y cómo "todo sigue funcionando", tras lo que ha reivindicado las oportunidades que ofrece el país.