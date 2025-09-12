Duch destaca que Catalunya quiere ser un "socio fiable, estable y leal" de la UE

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch - GOVERN

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha destacado este viernes que Catalunya quiere ser "un socio fiable, estable y leal" de la UE.

En el marco de un viaje oficial a Austria para participar en el acto de conmemoración de la Diada organizado por la delegación del Govern en Europa Central, ha asegurado que Catalunya quiere "fortalecer" sus relaciones políticas, comerciales y humanas con otras regiones de Europa y del resto del mundo, y basarlas en el respeto mutuo y la reciprocidad.

"Somos un territorio que ofrece estabilidad política, capacidad innovadora, fuerza industrial, tradición democrática y un firme compromiso con los valores europeos y universales", ha añadido.

Ante la inestabilidad y las tensiones actuales y ante la guerras de Gaza y Ucrania, ha subrayado que el Govern reitera su "mensaje de paz" y la defensa del multilateralismo, una esfera que ve seriamente amenazada.

OSCE

"Hay que comprometerse con el consenso y con la negociación de los grandes retos globales", ha aseverado, además de manifestar que están interesados en el trabajo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europea (Osce), con sede en Viena.

También ha subrayado que Austria y Catalunya comparten la apuesta por el multilateralismo, por las soluciones dialogadas en los conflictos y por los valores democráticos "ante el autoritarismo".