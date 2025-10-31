Duch destaca ante cónsules europeos la implicación del Govern para reforzar su influencia en la UE

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en un encuentro con los cónsules - GOVERN

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha destacado ante varios cónsules europeos la implicación del Govern para reforzar su presencia e influencia en la UE y en la definición del nuevo Marco Financiero Plurianual.

En un comunicado este viernes, la Conselleria ha explicado que el conseller ha encabezado un encuentro con los cónsules de Polonia, Rumanía, Francia, Italia, Alemania, Hungría, Bulgaria, Portugal y Bélgica para "repasar las líneas de acción del departamento para este segundo año de mandato".

En el encuentro, celebrado en la Conselleria, el conseller también ha defendido "la importancia de asegurar el alineamiento entre las prioridades de Catalunya y las de la Unión Europea en otros ámbitos estratégicos", como el plan de la UE en materia de seguridad y defensa Strategic Compass, la política de vivienda, la formación profesional y el Pacto por el Mediterráneo.

Al hilo de este último punto, Duch ha puesto de relieve la conmemoración de los 30 años del Proceso de Barcelona y la organización de diversos eventos internacionales que situarán a Barcelona como capital del debate mediterráneo durante el mes de noviembre.

En concreto, ha mencionado la 53 Asamblea General de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), la Cumbre de Regiones Mediterráneas, que impulsará el Govern y el Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM).

En el encuentro también han abordado cuestiones como la proyección económica de Catalunya, su participación en organismos multilaterales, las iniciativas para fomentar el europeísmo y la calidad democrática, las relaciones con el mundo local y la modernización de la política de cooperación al desarrollo.