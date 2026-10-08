Duch destaca el rol de Catalunya en la "apertura europea" hacia nuevos socios económicos

Duch en el Ceapi este jueves - GOVERN

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha destacado el rol de Catalunya en la estrategia de "apertura europea" hacia nuevos socios económicos que, a su juicio, debería ser una prioridad para la UE.

"Catalunya quiere contribuir activamente a esta apertura europea desde una economía con un peso significativo y una sólida vocación internacional", ha sostenido en una intervención en el Foro de Inversiones del Consell Empresarial Aliança per Iberoamèrica (Ceapi).

Según el conseller, Europa cuenta con grandes capacidades pero también con vulnerabilidades, por lo que "necesita completar el mercado único, ganar escala, reforzar la seguridad y la capacidad tecnológica y reducir dependencias estratégicas".

En esta estrategia, ha sostenido que "Barcelona y Catalunya reúnen condiciones" como socio estratégico, dada su localización en el sur de Europa y por contar con un ecosistema tecnológico con una clara proyección internacional.

De este modo, ha asegurado que la apertura europea también es una de las "prioridades de la acción exterior del Govern", y ha señalado a América Latina como socio económico de primer orden para Catalunya, donde la inversión catalana superó los 797 millones en el segundo trimestre del año.