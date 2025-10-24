Duch expresa su "plena confianza" en conseguir la oficialidad del catalán en la UE

Archivo - El consejero de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha expresado su "plena confianza" en conseguir la oficialidad del catalán en la Unión Europea, ha afirmado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Lo ha dicho después de que este viernes España y Alemania hayan acordado abrir un diálogo bilateral sobre esta cuestión, uno de los acuerdos entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

"Estamos más cerca de convertir el catalán en lengua oficial de la UE. Tengo plena confianza en que lo conseguiremos", ha asegurado en el mensaje, tras compartir el apunte hecho por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el que afirmaba que se está más cerca de conseguir esta oficialidad.