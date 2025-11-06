Duch y Gasch inauguran en Bruselas una muestra que conmemora el milenario de la Abadía de Montserrat

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch; la delegada del Govern en la UE, Ester Borràs, y el abad de Montserrat, Manel Gasch, han inaugurado este jueves por la tarde en Bruselas la exposición 'Montserrat, a Benedictine Contribution to the Building of Europe', que conmemora el milenario de la abadía.

La muestra, que acoge la Delegación del Govern en la UE, explica los valores benedictinos y la historia de la abadía con recursos escénicos, gráficos y audiovisuales, además de "ayudar a los visitantes a comprender la esencia de Montserrat como monasterio que se ha mantenido prácticamente inalterado con el paso del tiempo".

DUCH Y GASCH

Duch ha afirmado que "uno de los símbolos más potentes de Catalunya llega al corazón de Europa" para compartir mil años de historia y cultura.

"Lo hace en un momento en que las raíces espirituales y humanistas de Europa son imprescindibles para encarar el futuro del continente, en un contexto de regresión de nuestros valores comunes", ha expresado.

Ha añadido que, a su parecer, la exposición muestra el papel que Catalunya quiere tener en la "construcción cultural y espiritual de una Europa plural y diversa" y ha asegurado, textualmente, que Montserrat enseña que la fe, el conocimiento y la cultura son elementos que pueden ser un puente entre pueblos.

Por su parte, Gasch ha destacado la voluntad de compartir la identidad catalana con el mundo y que Montserrat "siempre ha tenido una conexión con esta dimensión internacional de la catalanidad".