Duch insta al PE a reformular el Presupuesto de la UE por ser "poco ambicioso y recentralizador"

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en un seminario de la coalición EURegions4Cohesion en el Parlamento Europeo. - GOVERN

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha instado a representantes del Parlamento Europeo a actuar para reformular la propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, ya que lo considera "poco ambicioso y recentralizador".

En un comunicado este miércoles, la Conselleria ha explicado que Duch se ha pronunciado en este sentido en su intervención en un seminario de la coalición EURegions4Cohesion en el Parlamento Europeo, centrado en el MFP.

El conseller ha animado a los eurodiputados a actuar en este sentido después de que hayan comenzado las negociaciones entre Comisión, Parlamento y Consejo de la UE para el MFP y que, el 12 de noviembre, se vaya a debatir la propuesta en la sesión plenaria en Bruselas.

DOS CARENCIAS

Duch ha asegurado que el Presupuesto tiene, a su juicio, dos graves carencias: "La primera, la poca ambición en la cantidad de recursos, y la segunda, la voluntad recentralizadora", algo que considera que no se puede aceptar en ningún caso.

Ha avisado que el MFP propuesto por la Comisión prevé "la fusión de las subvenciones regionales y agrícolas en planes nacionales centralizados por valor de 865.000 millones de euros".

"Se están modificando los equilibrios entre las regiones y los gobiernos centrales", ha lamentado Duch, que ha señalado de que el Comité de las Regiones deberá plantearse la posibilidad de presentar un recurso en materia de atentado contra la subsidiariedad, textualmente.

El conseller ha reclamado "ambición, responsabilidad compartida y colaboración estrecha" entre la Eurocámara y el Comité de las Regiones para poder evitar la dejación de funciones que, según él, inspira la propuesta de la Comisión Europea.