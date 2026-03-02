Duch: La seguridad de los catalanes en Oriente Medio es la "prioridad absoluta" del Govern

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha afirmado que la seguridad de los catalanes en Oriente Medio es la "prioridad absoluta" del Govern, después de los bombardeos en la zona tras la acciones militares iniciadas este sábado por Estados Unidos e Israel en Irán.

En un apunte en X este lunes recogido por Europa Press Duch ha asegurado que siguen con atención la evolución de la situación en Oriente Medio y ha pedido "mucha precaución" a los catalanes que se encuentran en los países afectados.

Asimismo, ha recordado la necesidad de seguir las recomendaciones del departamento y prestar atención a la información de canales oficiales.