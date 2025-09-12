Dulceida presentará un programa de citas en 2026 en la plataforma 3Cat

Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 12 septiembre 2025 18:28

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La creadora de contenidos Dulceida presentará en 2026 el programa 'La gran cita' en la plataforma 3Cat, ha informado este viernes la cadena.

En 'La gran cita' los participantes asistirán a un gran acontecimiento donde conocerán a una persona muy compatible con ellos y las parejas que surjan del encuentro convivirán y se enfrentarán a desafíos para determinar si son o no el amor de su vida.

Dulceida presentará este formato de entretenimiento en catalán y seguirá la evolución de las historias de amor y desamor de los protagonistas.

