Duran i Lleida llama a buscar una "propuesta encajable en la Constitución" para Catalunya

Cree que la situación hubiese tenido otra evolución con Pujol, que era "independentista inteligente"

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exlíder de Unió y exportavoz de CiU en el Congreso Josep Antoni Duran i Lleida ha defendido este lunes buscar una propuesta para el conflicto político sobre Catalunya, y ha sostenido que "un día u otro esa propuesta encajable en la Constitución habrá que ponerla encima de la mesa".

En un debate del Círculo Ecuestre de Barcelona con la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, Duran i Lleida ha asegurado que dirigentes independentistas saben que la autodeterminación y la amnistía no son una salida, pero ha dicho que deben "admitirlo públicamente".

Cree que el conflicto en Catalunya no se resolverá si no se entienden el PSOE y el PP y, sobre si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Vox, Santiago Abascal, deberían o no reunirse, ha replicado: "La pregunta en España es por qué no se sientan Sánchez y Casado", en referencia al líder del PP.

"El problema real es que los dos del centro no son capaces de sentarse", y ha dicho que el Gobierno del PSOE con Unidas Podemos es fruto de que una fuerza de centro no asumió su responsabilidad, cuando CiU sí lo hacía y era capaz de pactar con la izquierda y la derecha y llevarlas hacia el centro, según él.

Preguntado por cómo puntúa al Gobierno de Sánchez, Duran i Lleida le ha dado "un cinco, con el deseo de que el Gobierno no se repita", y ha dicho que España cuenta con una democracia de calidad pero con anomalías, como cree que es el hecho de que no se alcance un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

CATALÁN EN LAS ESCUELAS

Después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el 25% en castellano en la educación catalana, ha apostado por trabajar para reconstruir el consenso en este ámbito, teniendo en cuenta que la realidad no es igual en toda Catalunya, y ha alertado: "Esta puede ser la próxima guerra entre nosotros".

Preguntado por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, ha dicho que la situación en Catalunya hubiese tenido otra evolución con su liderazgo, porque "era independentista, pero un independentista inteligente" y, sobre si cree que sus sucesores Artur Mas y Carles Puigdemont no fueron inteligentes, ha bromeado diciendo que la pregunta era sólo sobre Pujol.

EXTREMOS

Sobre si apoya tender cordones sanitarios contra la extrema derecha, ha dicho que lo que hay que procurar es que sus ideas no prosperen, y ha añadido: "Cuidado con los cordones y cuidado con meter en el saco de lo negativo sólo a la extrema derecha, porque la extrema izquierda también quiere cargarse el sistema del 78".

Para mejorar la democracia y su percepción, Duran i Lleida ha planteado medidas como cambiar el sistema electoral de listas cerradas y asegurar el cumplimiento de la ley, algo que ha ejemplificado con las ocupaciones de pisos, que cree que llevan a propietarios afectados a pensar que la democracia nos les sirve.