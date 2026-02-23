Dyangani Ose deja la dirección del Macba en abril al ser incompatible con la Bienal de Abu Dhabi

Archivo - La directora del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), Elvira Dyangani Ose - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), Elvira Dyangani Ose, ha comunicado al museo que cesará en sus funciones a principios de abril, después de que el Consorcio del museo haya determinado que el cargo es incompatible con la dirección artística de la Bienal de Arte Público de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).

Lo hará coincidiendo con la clausura de la exposición y de las actividades 'Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica', ha informado el museo en un comunicado.

El Consorcio, órgano de gobierno del Macba, ha comunicado a la directora que "no es posible compatibilizar" el actual cargo con la dirección artística de la segunda edición de la Bienal de Arte Público de Abu Dhabi.

La comisión delegada del Consorcio se reunió el pasado jueves para valorar la petición presentada por la directora relativa a la posible compatibilidad de su cargo con la dirección de esta bienal.

De acuerdo con el informe jurídico del Ayuntamiento de Barcelona y con el régimen de dedicación asociado a su contrato laboral de dirección del museo, la comisión delegada concluyó que el cargo de directora del Macba "requiere de dedicación exclusiva" y no es posible compatibilizar ambas responsabilidades.

El Macba publicará próximamente las bases para la elección de una nueva dirección.

CASI 5 AÑOS AL FRENTE DEL MACBA

Dyangani Ose anunció a finales de enero que no optaba a renovar su cargo como directora del Macba cuando finalizara su contrato en septiembre, tras acceder al cargo en 2021, y que se sumaba al equipo de la Bienal como directora artística.

En una publicación en su Instagram aseguró que compaginaría la tarea con la dirección del Macba en el tramo final de su mandato "con la ilusión y la energía de siempre hasta el verano".

Nacida en Córdoba en 1974, es licenciada en Historia del Arte por la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), y antes de directora del Macba, fue directora y conservadora jefe de The Showroom en Londres.

Con anterioridad había sido comisaria de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Goteborg, conservadora de Arte internacional de la Tate Modern de Londres y conservadora de arte contemporáneo del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.