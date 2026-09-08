Earis Technologies se incorpora al DFactory Barcelona

El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, y el fundador de Earis Technologies, Jordi Gutiérrez. - CZFB

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa de diseño de arquitecturas y sistemas Industrial EdgeAI para entornos industriales Earis Technologies se ha incorporado a DFactory Barcelona, el ecosistema de industria 4.0 de referencia internacional del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

Earis Technologies permitirá al hub reforzar su ecosistema tecnológico, integrando nuevas capacidades en inteligencia artificial aplicada a la industria, la ciberseguridad y los sistemas conectados, informa el CZFB en un comunicado este martes.

La compañía aporta "un enfoque centrado en la investigación aplicada, el diseño de arquitecturas independientes de fabricantes y la validación de tecnologías en entornos reales" para transformar iniciativas aisladas y piloto en sistemas gobernables, operables y escalables, ha añadido la entidad.

El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, han mantenido este martes una reunión de bienvenida con el fundador de Earis Technologies, Jordi Gutiérrez, en la que han puesto en valor la experiencia y el enfoque de la compañía.

La incorporación de Earis Technologies al DFactory Barcelona, además, ha permitido al ecosistema alcanzar las 50 empresas instaladas y se encuentra en plena ocupación.