Ebro entra en Bulgaria junto a Grupo Cario

Los propietarios de Grupo Cario, Kaloyan Ganev, Georgi Petrov, junto al presidente de Ebro, Rafael Ruiz. - EBRO

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha oficializado su entrada en Bulgaria a través de un acuerdo de distribución con Grupo Cario, empresa con sede en Sofía y que será el representante oficial de la compañía en la importación, venta, postventa y servicios integrales de Ebro en el país, informa la compañía española este miércoles en un comunicado.

Ebro contará con 6 puntos de venta iniciales, ubicados en Sofía, Haskovo, Varna, Ruse, Sliven, y Plovdiv, en los que comercializará su gama de vehículos sostenible, además de proporcionar servicios de venta de vehículo usado, postventa, y taller de reparaciones y mantenimiento.

Los vehículos empezarán a comercializarse a partir de primavera y, como resultado de la operación, Ebro también prevé crear un equipo propio en el país que trabajará de la mano del Grupo Cario, con alrededor de 80 puestos de trabajo conjuntamente.

Durante la formalización del acuerdo este martes en la Ebro Factory de la Zona Franca en Barcelona, el presidente de la compañía española, Rafael Ruiz, ha señalado que la colaboración permitirá a la empresa avanzar en la estrategia de internacionalización.

Por su parte, los propietarios del Grupo Cario, Kaloyan Ganev y Georgi Petrov, han señalado que su experiencia y presencia en el mercado permitirá al grupo presentar los vehículos de Ebro con éxito a los clientes búlgaros: "Creemos que la marca tiene un gran potencial en Bulgaria y esperamos construir juntos su éxito a largo plazo".