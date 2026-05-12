Ebro inaugura su primer concesionario en Portugal con apertura de instalaciones de Coimbra

Primer concesionario de Ebro en Portugal - EBRO

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha inaugurado su primer concesionario en Portugal con la apertura de unas nuevas instalaciones en Coimbra y la entrega de la primera unidad matriculada en el país, informa en un comunicado este martes.

La compañía "da un nuevo paso en su expansión internacional y consolida el inicio de su desarrollo comercial en el mercado portugués" con una gama SUV multienergía fabricada en Ebro Factory de Barcelona.

La primera unidad matriculada para un cliente en Portugal corresponde a un Ebro s800 PHEV, un SUV de siete plazas equipado con tecnología híbrida enchufable, capaz de recorrer hasta 90 kilómetros en modo 100% eléctrico y ofrecer un alcance total combinado de hasta 1.100 kilómetros.

La entrega tuvo lugar en el nuevo concesionario de Coimbra, primer punto de venta oficial de la marca en Portugal y punto de partida de una expansión progresiva de la red comercial y de posventa en el país.

"PROYECTO AMBICIOSO"

"La matriculación del primer EBRO para un cliente en Portugal representa un hito muy relevante para la marca y para nuestra operación en el país. Es el primer paso de un proyecto ambicioso, basado en la calidad de nuestros vehículos y en una oferta multienergía pensada para responder a las necesidades reales de los consumidores", ha afirmado el director de Marketing y Comunicación de Ebro en Portugal, Francisco Cabral.

La compañía prevé abrir durante las próximas semanas nuevos concesionarios en las localidades de Aveiro, Leiria y Oliveira de Azeméis, "dentro de un plan de crecimiento que contempla superar los diez puntos de venta en Portugal antes de final de año", incluyendo presencia en las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto.