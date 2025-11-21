La economía azul tiene potencial como motor de turismo sostenible y competitivo, según Foment

Los participantes en el encuentro. - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La economía azul tiene potencial como motor de un modelo de turismo sostenible y competitivo para Catalunya, según se desprende de los 8º Esmorzars de Turisme de Foment del Treball y CETT Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy, informa la patronal este viernes.

Esta edición se ha centrado en el potencial estratégico de la economía azul y su contribución al desarrollo de un turismo más sostenible, innovador y responsable, y han participado empresarios, académicos y representantes institucionales.

La jornada ha servido para remarcar que el litoral catalán, la biodiversidad y las actividades náuticas pueden ser "motores de atracción y, a la vez, vectores de sostenibilidad e innovación".

Los participantes han coincidido en señalar la necesidad de continuar generando alianzas entre administraciones, empresas y comunidades locales para desplegar el potencial de la economía azul.

El objetivo de este ciclo de encuentros es generar un espacio para fomentar el intercambio de experiencias y líneas de actuaciones que beneficien al sector turístico.