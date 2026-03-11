La economía española mantiene una posición sólida pese a la incertidumbre, según CaixaBank Research

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La economía española mantiene una posición sólida y capacidad de seguir creciendo, a pesar del incremento de la incertidumbre derivado del conflicto en Oriente Medio, según el Informe Mensual de marzo de CaixaBank Research, informa la entidad este miércoles.

El documento señala que el conflicto podría afectar a la economía española por el encarecimiento de la energía, posibles alteraciones en los flujos comerciales, un posible endurecimiento de las condiciones financieras internacionales y un deterioro de la confianza de consumidores y empresas.

En todo caso, el impacto final dependerá de la duración, la intensidad y el alcance geográfico de la guerra, así como de los daños que pueda causar en infraestructuras energéticas clave.

Ha explicado que la exposición directa de España a las importaciones energéticas que atraviesan el estrecho de Ormuz es "relativamente reducida", en torno al 5% en el caso del petróleo y algo menos del 2% en el del gas.

La entidad ha descartado que haya problemas de suministro, aunque sí que prevé impacto en la actividad económica, y ha recordado que un aumento de 10 euros en el precio del petróleo suele restar alrededor de 0,15 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, mientras que un encarecimiento similar del gas restaría cerca de 0,10 puntos.

El informe señala que el impacto del encarecimiento de la energía sería mayor en la industria, por su uso intensivo, mientras que el turismo compensaría este aumento con la percepción de España como un país seguro.

INFLACIÓN

CaixaBank Research ha destacado que si las presiones inflacionistas se intensifican, el Banco Central Europeo podría verse obligado a elevar los tipos de interés.

Si se diera este caso, las condiciones financieras globales se endurecerían si persisten una incertidumbre y aversión al riesgo elevadas.

Ha subrayado que, en este escenario, la posición macrofinanciera de España es "más sólida que en el pasado" y que la deuda privada se ha reducido en los últimos años, mientras que la deuda externa neta ha disminuido de forma sostenida durante más de una década.