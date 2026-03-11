La economía social y el cooperativismo representan el 8% del PIB en Catalunya

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a los representantes de ASETT - CONSELLERIA DE EMPRESA - Archivo

Las empresas de economía social y el cooperativismo representan el 3% del tejido empresarial en Catalunya, un 6% de los puestos de trabajo y más del 8% del producto interior bruto (PIB), según datos facilitados por la Conselleria de Empresa de la Generalitat, en el marco de un encuentro internacional promovido en Barcelona por Arizmendiarrieta Social Economy Think Tank (ASETT).

El encuentro comenzó este martes con una recepción en el Palau de la Generalitat en la que el presidente Salvador Illa, acompañado del Conseller de Empresa, Miquel Sàmper, recibió el consejo asesor internacional de ASETT, informa el departamento en un comunicado este miércoles.

Durante estos días, se están manteniendo reuniones con instituciones y actores del sector, que en Catalunya incluye a más de 4.700 cooperativas, para intercambiar experiencias, proyectos y líneas de trabajo, así como para explorar nuevas vías de colaboración orientadas a impulsar un modelo económico más justo, participativo y sostenible.

Entre otros, se están realizando sesiones de trabajo y visitas a proyectos de vivienda cooperativa o a entidades sociales y empresas de inserción laboral, "que ejemplifican el impacto social y territorial de este modelo empresarial".

"Teniendo en cuenta que la apuesta por la economía social es clara, ASETT es una oportunidad para compartir políticas y líneas estratégicas de actuación que nos permitan fortalecerla y ponerla en valor", ha asegurado el director general de Economía Social y Solidaria y del Cooperativismo, David Bonvehí.