Economistas y expertos en energía piden decisiones sostenibles sin perder competitividad

Naturgy y el Centre d'Economia reclaman garantizar la sostenibilidad sin perder competitividad - CERCLE D'ECONOMIA

Saz-Carranza (Esade) alerta de que la transición energética está implicando "una disputa global"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

Economistas y expertos en energía han destacado que hacen falta decisiones que garanticen la sostenibilidad sin perder competitividad, en una jornada para analizar la realidad del sector organizada por Fundación Naturgy y el Cercle d'Economia en Barcelona este viernes, informan ambas entidades en un comunicado.

La cita ha contado con el exdirector general de Energía de la Comisión Europea, Klaus-Dieter Borchardt; el catedrático emérito de Estratigrafía y Geología Histórica en la Universitat de Barcelona, Mariano Marzo; el director de Esade Center for Global Economy and Geopolitics, Ángel Saz-Carranza, y la presidenta de Alier, S.A. y vocal de la Junta directiva del Cercle d'Economia, Elisabet Alier.

En su intervención, Saz-Carranza ha advertido que las instituciones que sustentaron la globalización "están siendo superadas por parte de EE.UU.", lo que a su parecer impacta en Europa y España y abre una etapa de disputas que generan desconfianza y barreras para las empresas y la economía global.

"El auge de China, el populismo y la defensa de la soberanía nacional explican en gran medida este cambio de era, donde las instituciones multilaterales pierden peso y la competencia geopolítica se intensifica", ha añadido.

Y ha concluido alertando de que la transición energética, "lejos de ser solo un reto ambiental, se está convirtiendo en un terreno de disputa global, donde emergen tensiones por costes, acceso a materias primas y reparto de responsabilidades entre países".

CLEAN INDUSTRIAL DEAL

Por su parte, Klaus-Dieter Borchardt ha defendido cómo Europa debe afrontar un panorama energético transformado mediante el Clean Industrial Deal, que combina descarbonización, competitividad e innovación.

Sobre esta cuestión, ha dicho que se están planteando medidas para abaratar la energía, impulsar mercados de demanda limpia, flexibilizar la gestión eléctrica, mejorar la eficiencia, simplificar el marco normativo y movilizar grandes inversiones públicas y privadas.

"Contarán con un presupuesto europeo previsto de 2 billones de euros entre 2028 y 2034, de los cuales el 35% irá a objetivos climáticos", ha puntualizado.

EL CASO ESPAÑOL

En cuanto a España, Mariano Marzo ha apuntado que la transición energética del país "ha sido más aditiva que sustitutiva", con la única excepción del carbón, y que tecnologías como la nuclear siguen siendo clave.

Ha valorado que la apuesta por la electrificación y renovables "no ha dado los resultados esperados y, sin almacenamiento, hasta un 35% de la generación podría desperdiciarse en 2026".

VISIÓN EMPRESARIAL

Y desde la óptica empresarial, Elisabet Alier ha hecho hincapié en que la energía "es un factor estratégico para la industria, ya que puede representar entre el 30 y el 50% de sus costes".

"Esta situación coloca a la industria española en desventaja competitiva frente a Estados Unidos, China o incluso otros países europeos, donde los precios son menores", ha aseverado.

A su juicio, esto supone "un riesgo de pérdida de competitividad, de deslocalización, de menor capacidad para atraer inversiones y de mayor vulnerabilidad frente a la volatilidad de los mercados", y recomienda simplificar y acelerar los permisos, modernizar la red y facilitar la inversión en almacenamiento, entre otras medidas.