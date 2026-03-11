Educació afirma que el incidente de Porqueres (Girona) es "puntual" y el centro sigue funcionando

Archivo - Ambulancia del SEM - SEM - Archivo

GIRONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de los Servicios Territoriales de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat en Girona, Miquel Marcé, ha afirmado que el incidente en una escuela de Porqueres (Girona) a raíz de un experimento, en el que han resultado heridos tres menores, ha sido "puntual" y que la escuela continúa funcionando con normalidad.

En declaraciones a los periodistas este miércoles, ha dicho que están haciendo seguimiento de cómo evolucionan los tres alumnos afectados, aunque señala que "todo indica que la situación no es muy grave".

También ha recordado que el incidente se ha producido durante un experimento de laboratorio que se desarrollaba "en el exterior" del centro educativo.

Explica que activarán el servicio de apoyo psicológico para el resto de la comunidad educativa y reitera que ha sido una situación puntual y que la escuela es segura: "Continuamos con normalidad y esperemos que se quede como una anécdota".

Por su parte, el alcalde del municipio, Francesc Castañer, ha señalado que se ha tratado de un "accidente puntual" que se llevaba a cabo en una zona exterior y bien aireada, ha añadido que están a la espera de que el equipo de psicólogos del SEM atienda a quien lo necesite, y ha concluido asegurando que la escuela es segura.