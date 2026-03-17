Educació cifra en un 11,22% el seguimiento de la huelga docente hasta las 9.30 horas

Decenas de personas durante una manifestación de docentes este lunes en Barcelona
Decenas de personas durante una manifestación de docentes este lunes en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press
Europa Press Catalunya
Actualizado: martes, 17 marzo 2026 11:33
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TARRAGONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La huelga de docentes de Catalunya de este martes está teniendo un seguimiento del 11,22% sobre el total de la plantilla convocada, circunscrita a los servicios territoriales del Penedès, Tarragona y Terres de l'Ebre, según datos de las 9.30 horas facilitados por la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat.

Se trata de la segunda jornada de huelga --prevista para toda esta semana-- y Educació señala que un 36,57% de los centros educativos le han comunicado los datos de seguimiento de la huelga.

Están llamados a la huelga de este martes el personal docente funcionario, el interino, el que está en prácticas y el laboral --incluyendo laboral docente, PAE y PAS-- de los servicios territoriales del Penedès, Tarragona y Terres de l'Ebre, así como el personal de ocio educativo, las guarderías de gestión indirecta y centros públicos de otras titularidades.

La huelga ha sido convocada por los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc.Sps, CGT Ensenyament e Intersindical-CSC (esta última no está presente en la mesa sectorial).

En un comunicado conjunto, dicen que rechazan el acuerdo alcanzado entre la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat con CC.OO. Educació y UGT al considerar que "no recupera el poder adquisitivo perdido, no garantiza mejoras reales en ratios y plantillas y deja demasiadas medidas pendientes de futuros despliegues".

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