Educació cifra en un 11,22% el seguimiento de la huelga docente hasta las 9.30 horas

Decenas de personas durante una manifestación de docentes este lunes en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

TARRAGONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La huelga de docentes de Catalunya de este martes está teniendo un seguimiento del 11,22% sobre el total de la plantilla convocada, circunscrita a los servicios territoriales del Penedès, Tarragona y Terres de l'Ebre, según datos de las 9.30 horas facilitados por la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat.

Se trata de la segunda jornada de huelga --prevista para toda esta semana-- y Educació señala que un 36,57% de los centros educativos le han comunicado los datos de seguimiento de la huelga.

Están llamados a la huelga de este martes el personal docente funcionario, el interino, el que está en prácticas y el laboral --incluyendo laboral docente, PAE y PAS-- de los servicios territoriales del Penedès, Tarragona y Terres de l'Ebre, así como el personal de ocio educativo, las guarderías de gestión indirecta y centros públicos de otras titularidades.

La huelga ha sido convocada por los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc.Sps, CGT Ensenyament e Intersindical-CSC (esta última no está presente en la mesa sectorial).

En un comunicado conjunto, dicen que rechazan el acuerdo alcanzado entre la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat con CC.OO. Educació y UGT al considerar que "no recupera el poder adquisitivo perdido, no garantiza mejoras reales en ratios y plantillas y deja demasiadas medidas pendientes de futuros despliegues".