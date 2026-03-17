La manifestación de docentes corta la A-7 en Tarragona en ambos sentidos

Profesores cortan la A-7 en Tarragona - USTEC-STES

TARRAGONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La segunda huelga de docentes que se ha iniciado este martes ha cortado la A-7 en ambos sentidos de la marcha a la altura de Tarragona sobre las 11.15, informan fuentes de los sindicatos a Europa Press y confirma el Servei Català de Trànsit.

La protesta ha empezado sobre las 8 cuando se han cortado los accesos al Puerto de Tarragona por la A-27, aunque durante la mañana se han reabierto.

La columna de manifestantes se ha desplazado desde este punto hasta la A-7 y la previsión es llegar hasta el centro de Tarragona, ya que a las 12.30 hay convocada la manifestación central en la plaza Imperial Tàrraco.