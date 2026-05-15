Educació cifra en 18,26% el seguimiento de la huelga en Lleida y Alt Pirineu i Aran hasta las 17

LLEIDA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha cifrado el seguimiento de la huelga de personal docente y laboral de los centros públicos y del Departament, que este viernes se centra en Lleida y el Alt Pirineu i Aran, en el 18,26% hasta las 17 horas.

Han comunicado datos el 87,39% de los centros de trabajo con personal llamado a huelga, informa el Departament en un comunicado.

Entre el personal convocado (el de Lleida y Alt Pirineu i Aran) está el personal docente y laboral de los centros públicos y de la Conselleria (servicios educativos, servicios territoriales y centrales, entre otros), y otros colectivos sobre los que no tiene datos (como personal de otras titularidades, personal de limpieza, de cocina o monitores).