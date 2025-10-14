Educació convoca oposiciones para 1.100 plazas de docentes de Secundaria, FP y artes plásticas

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha convocado nuevas oposiciones para cubrir 1.100 plazas de docentes de Secundaria, Formación Profesional y artes plásticas, informan fuentes del departamento este martes a Europa Press.
Son para plazas del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria; del cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la FP; de profesores de artes plásticas y diseño; y de maestros de taller de artes plásticas y diseño.
Las mismas fuentes explican que el proceso selectivo se prevé que comience a partir de marzo de 2026.
Además, la convocatoria ya se ha comunicado este martes por la mañana a los sindicatos presentes en la mesa sectorial.
Desde el departamento señalan que esta convocatoria corresponde a las ofertas de ocupación pública de la Generalitat de 2024 y 2025.