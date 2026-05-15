Educació enviará a los sindicatos un documento con otras propuestas antes de la reunión del martes

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Mejora Educativa de la Conselleria de Educación de la Generalitat, Ignasi Giménez Renom, ha asegurado este viernes que el departamento enviará a los sindicatos un documento con otras propuestas antes de la nueva reunión del próximo martes, y ha insistido en situar las medidas dentro del marco del pacto negociado con CC.OO. y UGT.

"Estas mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores, nosotros las estamos explorando dentro del propio acuerdo, en los márgenes que permite un acuerdo de más de 24 páginas", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press, donde ha negado que los sindicatos pidan únicamente mejoras salariales.

Sobre la reunión de la mesa sectorial de Educación de este jueves que se cerró sin acuerdo entre sindicatos y departamento, Giménez ha expresado que se sentaron "las bases" para encontrar una solución y ha apuntado que el acuerdo es el punto de partida.

Preguntado por la propuesta de la portavoz de Ustec·Stec, Iolanda Segura, de incrementar al doble la propuesta del departamento del aumento salarial de los docentes, Giménez ha señalado que Educació está "en una mirada más amplia" y que no focaliza en las retribuciones.

Ha hecho un llamamiento para conseguir una "desescalada necesaria" y ha afirmado que, con buena predisposición, se hallará una solución.