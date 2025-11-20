Educació facilita materiales para la memoria histórica y "combatir los discursos de odio"

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha reafirmado su compromiso para dar a conocer la memoria histórica y "combatir los discursos de odio" poniendo a disposición del profesorado y los centros varios programas, materiales y recursos.

El objetivo es que el alumnado conozca los hechos más recientes de la historia y así "promover la educación como herramienta para combatir la desinformación y los discursos de odio", informa el departamento en un comunicado este jueves, coincidiendo con la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco.

En este contexto, el departamento ha facilitado el documento '50 raons de per què amb Franco no es vivia millor', elaborado por los servicios educativos y que "desmienten afirmaciones de alabanza a la dictadura franquista".

La Conselleria ha recordado que recientemente el Govern presentó el Pla per a l'Educació Democràtica, que quiere reforzar la memoria democrática, fomentar el pensamiento crítico, dar a conocer las instituciones democráticas y estimular la participación ciudadana.

El plan prevé ampliar la Xarxa DEMD (Departamento de Educación y Memorial Democràtic), pasando de 100 centros participantes a 800 en tres cursos; se potenciará el apadrinamiento de espacios de memoria; y jutno a la Diputación de Barcelona se crearán materiales didácticos sobre República, Guerra Civil y franquismo.

También se impulsará un programa para el alumnado de Primaria de conocimiento de las instituciones democráticas y se llevarán a cabo actividades para conocer la Unión Europea.