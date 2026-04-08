Educació impulsa un boletín para familias y el primer número aborda el acuerdo con CC.OO. y UGT

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha impulsado un boletín informativo para familias con información y novedades sobre diferentes temas educativos, y el primero, de este abril, trata sobre el acuerdo alcanzado entre el Govern, CC.OO. Educació y la UGT en el ámbito educativo.

Según explican fuentes del departamento este miércoles a Europa Press, a los docentes ya se les envía uno cada 15 días "con todo lo que puede ser de su interés" y, concretamente, señalan que el de detalles del acuerdo ya se les envió hace unas semanas.

Por otro lado, a las familias se les ha empezado a enviar a partir de este abril un boletín --con el nombre 'El butlletí de la comunitat educativa'-- y desde Educació explican que "servirá para dar a conocer las novedades de aquellos temas educativos" que les afectan, y que la intención es hacer envíos trimestrales.

USTEC·STES LO CRITICA

En un comunicado de este mismo miércoles, el sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, Ustec·Stes, ha criticado el "mal uso de los contactos de las familias por parte del Govern para hacer propaganda del acuerdo firmado con CC.OO. y UGT", en referencia a este nuevo boletín.

"Es un hecho muy grave. El Govern no ha querido escuchar a la mayoría del personal educativo, no ha rectificado, no ha resuelto el conflicto y ha mentido sobre el alcance real del acuerdo. Y ahora, en vez de asumir su responsabilidad y volver a negociar, pretende utilizar a las familias como instrumento de presión y manipulación, intentando ponerlas contra el personal docente", asegura.

En este primer número, consultado por Europa Press, el departamento afirma que pone en marcha este boletín para informar a las familias sobre las medidas "con impacto en la organización de los centros educativos y, por tanto, sobre la atención educativa que reciben" los alumnos; y, sobre el acuerdo con CC.OO. y UGT, destaca los 300 millones para educación inclusiva, la reducción de ratios o la mejora retributiva a docentes, entre otros puntos.