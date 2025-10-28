Educació impulsa un plan para preservar la memoria democrática y contra los discursos de odio

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó, ha presentado este martes el plan del Govern para la Educación Democrática que trabajará para preservar la memoria democrática, prevenir los discursos de odio y promover el pensamiento crítico, así como poner en valor las instituciones, la participación, la coeducación y la perspectiva de género.

Lo ha presentado en el acto 'Educar: 50 anys d'una revolució silenciosa. D'on venim, on som, on anem' organizado por el Departamento, la Associació Mestres Rosa Sensat, la Fundació Marta Mata Garriga, el Col·legi de Docents y la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, informa el Govern en un comunicado.

Niubó ha defendido que en la era de las redes sociales es importante alertar contra la desinformación, especialmente en la gente joven: "Es uno de los retos más relevantes que nos surgen como sociedad a nivel informativo, y es una batalla que si no la luchamos activamente, la perderemos a una velocidad difícilmente reconducible", ha dicho.

4 EJES

Así, este plan trabaja sobre cuatro ejes, y se ampliará de 100 a 800 centros en tres cursos el refuerzo de la Xarxa DEMD (Departamento de Educación y Memorial Democrático), así como el apadrinamiento de espacios de memoria y la dinamización de visitas escolares a estos centros.

Por otro lado, se crearán materiales y actividades para conocer la Unión Europea con guías para el alumnado y situaciones de aprendizaje en el aula, además de programas ya existentes como Democrat, LeadUYouth y IM Citizen, para potenciar la participación y una ciudadanía democrática responsable.