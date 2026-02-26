Educació propone que no haya "sobrerratio" en ninguno de los niveles educativos el próximo curso

El secretario de Mejora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, en declaraciones a los periodistas este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Mejora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha afirmado que la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat propone que no haya "sobrerratio" en ninguno de los niveles educativos de cara al curso que viene, así como más mejoras en la educación inclusiva.

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a los periodistas después de la mesa con sindicatos para abordar mejoras laborales, en las que ha afirmado que el departamento no se levantará "de la mesa" y que la intención es avanzar hacia un acuerdo global.

La propuesta pasa por continuar el descenso de ratios en I-3 por debajo de los 20 alumnos por grupo; la reducción en la ESO pasa por que, en el curso 2027-2028, el 25% de grupos estén a ratio 25; que en Bachillerato se pase de los 35 alumnos por grupo a los 30, y en FP también a 30.

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Por otro lado, sobre el complemento específico, ha dicho que en la medida en la que se vaya avanzando en otras cuestiones, como ratios, la inclusiva y la mejora de condiciones laborales de los profesionales del departamento, la Conselleria verá "cuál es el margen" que tiene para avanzar en la mejora de este complemento.

Ha recordado que en los últimos 25 años "no se ha puesto sobre la mesa" la subida del complemento específico docente, y reitera que es una medida que se debe ver en conjunto con el resto de propuestas que formarán parte del acuerdo para la mejora del sistema educativo.

OTRAS MEJORAS

Sobre otras propuestas, en la mesa de este jueves han abordado mejoras para la escuela inclusiva que, según los sindicatos, pasan por aumentar dotaciones sobre todo en los centros con más necesidades; y el secretario general ha explicado que también se ha tratado la cuestión de las plazas perfiladas.

Sobre estas plazas, Giménez señala que si están bien gestionadas y seleccionadas, con procesos transparentes y con un seguimiento y evaluación, "tienen un sentido pedagógico-educativo" y que la intención es ver de que manera se puede mejorar el sentido de estas plazas.

PROPUESTA ECONÓMICA

Este jueves finalmente no se ha presentado nueva propuesta salarial a los sindicatos --la última fijaba un incremento del complemento específico docente del 20% en 5 años-- y, preguntado por si en la mesa de este viernes Educació lo hará, Giménez ha respondido: "Intentaremos avanzar en este sentido".

"Tenemos diferentes escenarios en relación con la propuesta económica, pero esto está condicionado a lo que se pueda avanzar en otros ámbitos, que son tan o incluso más importantes que este incremento del complemento específico, que asumimos también como una reivindicación absolutamente legítima que hace el profesorado", afirma.