Educació repone el mobiliario escolar de Terres de l'Ebre (Tarragona) afectado por inundaciones

TARRAGONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha señalado que el departamento ha trasladado mobiliario nuevo para reponer el que ha sido dañado en centros educativos de Terres de l'Ebre (Tarragona), a causa de las inundaciones provocadas por la Dana que afectó a esta zona.

Lo ha dicho durante una visita este viernes a la Escola Horta Vella y el Institut Els Alfacs, en La Ràpita (Tarragona), que se vieron afectados por inundaciones a causa de las lluvias de hace unos días, informa la Conselleria en un comunicado.

Niubó ha recordado que el Govern destinará un paquete de medidas de 60 millones de euros, ampliables, a Terres de l'Ebre para "restablecer la normalidad en el territorio, incluido el ámbito educativo".

"Quiero agradecer el compromiso de la comunidad educativa, de los equipos directivos, docentes, personal educativo, familias, voluntarios y exalumnos que se han visto afectados por estas lluvias en estas tierras. Quería poner en valor este esfuerzo tan grande para restablecer la normalidad", afirma la consellera.

Ha puesto de manifiesto la importancia de que el Govern haya dado una respuesta rápida, dice, a la situación, pero ha expresado que también se quiere plantear respuestas a medio y largo plazo "para que situaciones como estas se repitan lo mínimo posible".