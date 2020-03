Educación ofrecerá actividades online no lectivas ni evaluables para los alumnos

Descartan que sean evaluables porque "incidiría en la no equidad" de familias sin conectividad

La Conselleria de Educación de la Generalitat ofrecerá a los centros orientaciones y actividades dirigidas al alumnado mientras que las escuelas e institutos permanezcan cerrados por el confinamiento causado por el nuevo coronavirus, que no serán lectivas ni evaluables y que se podrán ofrecer vía telemática o móvil.

Según ha detallado este martes en un comunicado, a través de la Xarxa Telemàtica de Catalunya (Xtec) se sugieren una serie de actividades para que puedan "contribuir al desarrollo de la autonomía personal del alumno y sean también significativas para el aprendizaje".

Los centros pueden ofrecer estas actividades y orientaciones vía telemática o móvil, y éstas, que tendrán que coordinar y regular los equipos docentes, no serán consideradas lectivas o evaluables, aunque se pida el retorno correspondiente, ya que actualmente todavía hay familias que no disponen de conectividad y entenderlas como evaluables "implicaría incidir en la no equidad".

El departamento que lidera Josep Bargalló propone orientaciones diversas, como la realización de actividades de observación y de contraste de elementos cercanos a la realidad del alumno, de búsqueda de información, de lectura, culturales, artísticas y lúdicas, así como actividades alternativas al aprendizaje en el aula.

Educación ha afirmado que las orientaciones y actividades, al mismo tiempo, tienen que respetar las necesidades de descanso de los alumnos, el tiempo de ocio y la convivencia familiar, por lo que se plantea que el alumnado aprenda a gestionar el tiempo propio, se autorregule o tome decisiones.

El departamento pondrá también a disposición de los centros recomendaciones de trabajo para todos los alumnos de las diferentes etapas educativas, como en Infantil realizar un diario, representar una historia con marionetas o ayudar en las labores del hogar.

Para los alumnos de Primaria escuchar un audiolibro, visitar museos virtuales y realizar relatos o dibujos de la visita o actividades matemáticas como hacer actividades alrededor de una lista de la compra.

Finalmente, para los alumnos de Secundaria propuestas de análisis sobre el coronavirus transversales y de los diferentes ámbitos competenciales --qué son las vacunas, qué fue la gripe española y cuándo ocurrió o cómo se puede ver afectado el PIB por la pandemia, entre otros--.