Elena descarta que ERC apoye una investidura de Illa: "No llegaremos a un acuerdo en este sentido"

Señala que los de Junts son los únicos independentistas "dispuestos a hablar con el PSC para gobernar"



BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha descartado que ERC --su partido-- apoye una investidura del candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat: "No llegaremos a un acuerdo en este sentido".

En una entrevista de este lunes en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha sostenido que el PSC es la "alternativa de lo que representa ERC", por lo que no cree que los republicanos invistan a Illa tras los comicios.

Asimismo, al preguntársele por si de este modo descarta un tripartito de izquierdas entre PSC, ERC y Comuns Sumar en la Generalitat, ha rechazado que los socialistas sean un partido que se identifique como tal: "Da por sentado que yo considero que el PSC sea un partido de izquierdas. Sus votantes lo son, sus prácticas no".

En este sentido, ha señalado que el PSC de hoy en día "representa el status quo, el no cambiar, los intereses de los de siempre", lo cual sitúa como la máxima diferencia que tiene con ERC.

También ha reprochado al PSC asumir la postura de Units per Avançar en temas de seguridad, y ha respondido a las declaraciones del líder de Units, Ramon Espadaler, el miércoles pasado sobre que ERC haya aceptado la postura de la CUP en seguridad: "¿Por no aplicar la Ley Mordaza que dijeron que quitarían? Sí, desde ese punto de vista, con la CUP me he entendido".

JUNTS

Respecto a los pactos con el PSC, Elena ha reivindicado que "en Catalunya, del mundo independentista, los únicos que están dispuestos a hablar con el PSC para gobernar juntos es Junts".

En este sentido, ha afirmado que tampoco sería tan raro un acuerdo entre PSC y Junts para gobernar Catalunya, ya que "en muchas cosas, representan bastante lo mismo", y se ha referido a la que considera 'sociovergencia' vasca --en referencia al posible acuerdo PNV-PSE-- como ejemplo.

También ha reprochado a los del expresidente Carles Puigdemont su "negativa permanente a descartar ser votados por Aliança Catalana", formación a la que considera de extrema derecha, y ha asegurado que ERC no acepará de ningún modo sus votos para ser investidos.