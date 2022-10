Elena dice que Estela disentía de una dirección coral de Mossos y niega injerencias políticas

Sostiene que Sallent "convenció" a Estela para que aceptara ser comisario jefe

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha atribuido el cese del ya excomisario jefe de los Mossos d'Esquadra Josep Maria Estela a las reticencias que a su juicio éste tenía a que la policía catalana estuviera liderada por una dirección coral.

En una entrevista en RAC 1 de este jueves recogida por Europa Press, ha sostenido que Estela defendía que "el nombramiento de las personas que hay en la Jefatura sea una decisión del jefe y que no sea una decisión de la organización política".

El conseller ha rechazado abandonar su cargo al entender que implementar el modelo que defiende para los Mossos entra dentro de sus competencias: "Yo me iría si estuviera cansado, primero; segundo, si me lo pidiera el presidente y, tercero, si hiciera alguna cosa que fuera incorrecta, ilegal", ha replicado.

Ha insistido en la necesidad de una dirección coral al entender que el modelo de dirección repercute en el modelo último de la organización, y ha negado injerencias políticas, como le afeó la oposición este miércoles en el pleno del Parlament: "Las organizaciones estrictamente piramidales son una cosa del pasado", ha sostenido.

En esta línea, ha defendido haber buscado "perfiles diferentes y complementarios" para ocupar la Jefatura de los Mossos, y ha destacado de Estela su conocimiento del territorio y empatía y, de Sallent, su conocimiento de los modelos policiales.

Asimismo, ha rechazado que Estela sea contrario a la feminización de los Mossos pero ha dicho divergir en una "cuestión de ritmos" puesto que el conseller consideró que --textualmente-- se tenía que imprimir un ritmo más alto.

"Se dice con mucha contundencia que no debe haber ingerencias políticas en la policía, y lo comparto. De hecho no ha habido ni una mientras yo soy conseller y tampoco en el pasado y, por lo tanto, la combatiré si hay una ingerencia política. Me parece que hacer injerencias políticas en las investigaciones o en una investigación judicial, a parte de ser delictivo es mafioso", ha zanjado.

ESTELA Y SALLENT

Elena ha asegurado que Sallent estará al frente de la Jefatura "de momento, de forma permanente" y ha dicho que no tiene una decisión tomada sobre si será una mujer la que ocupe el cargo a lo largo de 2023.

Ha narrado que fue el ahora comisario jefe de la policía catalana el primero que le recomendó que Estela ocupara el cargo de comisario jefe tras la destitución del mayor Josep Lluis Trapero.

La Conselleria cesó este lunes a Estela tras varios episodios de tensiones internas entre miembros de la cúpula de los Mossos que generaban inestabilidad y afectaban a la manera de dirigir, según fuentes del departamento.

Asimismo, también ha asegurado que Estela le "dijo que el mejor comisario jefe era Sallent" y que fue este último el que convenció al primero de que aceptara el cargo en primer lugar, pero preguntado por si ambos tenían una mala relación ha respondido que sí.

TONI RODRÍGUEZ

Ha criticado que el exconseller de Interior Miquel Sàmper afirmara este lunes que detectó que mandos de Mossos obstruían investigaciones y que el comisario Eduard Sallent también presionaba para frenarlas.

Le ha afeado que, de ser así, no abriera una investigación interna, le ha pedido seriedad y, preguntado por si recorrerán las acusaciones de Sàmper por la vía judicial, ha dicho no querer dar ningún titular y ha respondido: "Veremos".

Preguntado por las acusaciones formuladas por el intendente de Mossos Toni Rodríguez de supuestas injerencias políticas en una investigación sobre corrupción, ha recordado que se enmarcan en un proceso del contencioso administrativo: "No hay ninguna denuncia formal en relación a esto. Y yo que tengo que hacer, ¿creérmelo?".