Los periodistas Elisabet Borreda y Arnau Lleonart, nuevos presidentes de Grup Barnils

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los periodistas Elisabet Borreda y Arnau Lleonart han sido elegidos nuevos presidentes del Grup de Periodistes Ramon Barnils en una asamblea de socios que ratificó el relevo de Enric Borràs al frente de la entidad, y que seguirá como vicepresidente, ha informado en un comunicado este jueves.

Es la primera vez en los 25 años del Grup Barnils que opta por una presidencia colegiada, y la junta directiva ha reorganizado sus funciones, aunque mantiene el objetivo de ser una "herramienta útil para los periodistas y para una profesión crítica, autoexigente, honesta, antifascista y articulada desde y para el conjunto de los Països Catalans".

Borreda es directora de comunicación del Grup Eveho/Generamés, y ha sostenido que el sector periodístico está en un momento que "dista de ser óptimo", por lo que ha considerado necesario reformular la entidad; mientras que Lleonart, redactor de Vilaweb, ha afirmado que esta forma de presidencia es una buena forma de dar respuestas a las necesidades del sector en el contexto actual.