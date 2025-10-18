Élite Taxi anuncia un paro y manifestación este martes contra un acuerdo entre el Barça y Uber

Archivo - Un taxi, a 13 de diciembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Elite Taxi ha anunciado un "paro total" del servicio este martes de 17 a 22 horas, además de una manifestación, contra un acuerdo de patrocinio entre el FC Barcelona y Uber, coincidiendo con el partido de fútbol contra el Olympiakos.

La organización ha criticado que Uber lleva años "actuando fuera de la ley, explotando trabajadores y atacando el transporte público de la ciudad", informa en un comunicado este sábado.

Por eso, ha convocado al sector del taxi a una movilización este martes a las 17 desde la avenida Maria Cristina hasta, mediante dos columnas, las oficinas del FC Barcelona en les Corts y el Estadi Olímpic, que quieren rodear en señal de protesta.