Élite Taxi convoca un paro general del sector y una concentración en Barcelona el 9 de diciembre

Archivo - Vista general de la marcha lenta de taxis convocada por Élite Taxi, en la plaza de España, a 28 de mayo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Élite Taxi ha convocado un paro general del sector en toda Catalunya, "incluyendo aeropuertos, estaciones de tren y estaciones de autobuses", y una concentración en Barcelona el próximo 9 de diciembre, ha anunciado su portavoz, Tito Álvarez, este miércoles.

Ha señalado que "únicamente se atenderán urgencias médicas" de manera gratuita durante el paro, que será entre las 10 y las 16 horas.

La concentración empezará a las 9 horas y la voluntad de la organización es ocupar "la Gran Via de Barcelona, desde plaza Tetuán hasta la calle Entença", así como paseo de Gràcia entre la calle Rosselló y plaza Catalunya.

Una vez estacionados los taxis, se hará una asamblea para decidir las acciones que se llevarán a cabo durante el paro: "manifestación hacia el Parlament, hacia la Plaça Sant Jaume o hacia el Camp Nou".

Además, situará más de 300 piquetes informativos en aeropuertos, estaciones y puntos estratégicos, y habrá "motos patrullando, vigilando que todo el mundo cumpla con el paro y evitando cualquier acto de piratería o competencia desleal".

"Desde Élite Taxi Catalunya queremos dejar claro que no nos hacemos responsables de cualquier altercado que pueda ocurrir fuera de nuestro control", ha añadido.

GRANDES PLATAFORMAS

Élite Taxi ha explicado que el paro se debe a las "prácticas de las grandes plataformas y de los sectores empresariales que las legitiman, entre ellos el Gremio de Restauración, Barcelona Oberta, Mou-te per Barcelona y Barcelona Global".

"El taxi catalán actuará con contundencia dentro del marco de la ley para visibilizar y denunciar públicamente estas realidades, sin violencia ni amenazas, pero con la determinación de defender nuestro modo de vida y el de miles de familias trabajadoras", ha añadido.

Además, ha señalado "la responsabilidad de Foment del Treball" y ha criticado que se alinee, en sus palabras, sistemáticamente con las grandes multinacionales en lugar de con los trabajadores y con el tejido productivo real del país.