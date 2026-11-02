Elma Saiz anuncia que el Gobierno trabaja para desmontar plazas temporales de inmigrantes en Ceuta

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, participa en el foro World In Progress (WIP), que organiza Prisa en Barcelona este lunes y el martes - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que el Gobierno trabaja para que las plazas temporales habilitadas tras la crisis migratoria en Ceuta se vayan desmontando, algo que esperan "tan pronto como sea posible".

Lo ha explicado en su intervención este lunes en Barcelona en el foro World in Progress (WIP) de Prisa, en que ha afirmado que desmontar estas plazas extraordinarias "será una señal muy importante" de que vuelve la normalidad en Ceuta meses después de la entrada masiva de migrantes.

Saiz ha reivindicado que, tras la crisis, se pasó de 500 plazas de acogida temporal a las más de 7.500 actuales, que se irán desmontando porque gran parte de los expedientes de retorno ya no deben concluirse, porque muchos de ellos ya han vuelto a Marruecos.

"Hay una importante cifra de retornos a Marruecos de en torno a 13.000 personas. Esos son expedientes que ya no tienen que concluirse porque se han producido esos retornos", y ha destacado la colaboración con las entidades sociales que han gestionado estos centros de acogida.

La portavoz del Ejecutivo ha defendido la respuesta del Gobierno en Ceuta ante los que querían una respuesta desde el odio: "El gobierno de España, la respuesta que ha dado desde el primer momento, la ha dado desde algo tan elemental como la legalidad, por supuesto, pero también la humanidad"

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