Elma Saiz apela a que las empresas suban salarios tras superarse los 22 millones de cotizantes

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz - Diego Radamés - Europa Press

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apelado este jueves a las empresas a subir los salarios a sus trabajadores tras superarse los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social en el mes de marzo y ha instado al PP a posicionarse ante la regularización de migrantes, la cual ve "inminente".

"Estamos demostrando que cuando mejoran los salarios, mejoran las bases de cotización o sube el SMI", ha dicho en una entrevista en '20 Minutos' recogida por Europa Press, donde ha señalado que el compromiso con la mejora salarial es una mejora para el conjunto de la sociedad.

En cuanto a la regularización de migrantes, ha lanzado un mensaje de tranquilidad, ha tachado esta de inminente y ha instado al PP a posicionarse: "El PP tiene que tomar una decisión: si está al lado de los sectores productivos, incluso de la Iglesia, o está al lado de Vox".

PENSIONES Y BAJAS LABORALES

Preguntada por si garantiza que las pensiones se revalorizarán con el IPC aunque los precios del consumo volvieran a subirse a causa de la guerra en Oriente Medio, ha expresado que las pensiones van a estar "protegidas" porque considera que está garantizado por ley.

Sobre las bajas laborales, ha defendido que estas no son culpa de los trabajadores, pese a que ha señalado que hay posibles mejoras en la gestión de la incapacidad laboral, en las que el Gobierno está trabajando: "Hay que poner mucho el foco en las listas de espera del sistema público de salud y ahí tenemos que mirar a las CCAA también".

Preguntada por cómo afronta el Gobierno la imagen del exministro de Transportes socialista José Luis Ábalos en el juicio en el Tribunal Supremo por los presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia, ha criticado que la corrupción hace daño y produce desafección, pero "la sociedad tiene que saber que no todos reaccionamos igual".