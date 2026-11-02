Elma Saiz cuestiona que el PP vaya a revalorizar las pensiones porque "han votado que no"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en una imagen de archivo. - Alberto Ortega - Europa Press

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha cuestionado que el PP vaya a revalorizar las pensiones si llega al Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre: "Cuando han tenido oportunidad de votar a favor de la revalorización de las pensiones, han votado que no".

Lo ha dicho en un acto del PSC este lunes en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) junto a la número 2 por Barcelona en las elecciones, Eva Granados, y la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret.

Saiz ha reprochado al PP que haya "roto los consensos" que se lograron en el Pacto de Toledo y que cuestione la sostenibilidad del sistema, que ha asegurado que está garantizada, y ha advertido contra la agenda oculta de los populares que, según ella, pasa por privatizar y por recortar.

"Ya lo hicieron cuando gobernaron", y se ha preguntado si un Gobierno con Alberto Núñez Feijóo al frente habría mantenido el compromiso de revalorizarlas al IPC cuando la inflación superó el 8% en 2022, tras el inicio de la guerra en Ucrania.

LA REVALORIZACIÓN "SERÁ UNA REALIDAD"

Frente a la posición del PP, ha reivindicado que los socialistas sí que se han comprometido con las pensiones "porque está reconocido por ley" y porque es una decisión de justicia social.

"La revalorización de las pensiones será una realidad" si siguen gobernando, ha prometido, y ha dicho que el sistema tiene garantizada su sostenibilidad gracias a la reforma que ha impulsado el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

De hecho, ha asegurado que la hucha de las pensiones está más llena de lo que lo estaba cuando el PP dejó el Gobierno, asegurando que los populares la dejaron con 5.000 millones de euros, y en 2026 acabará con unos 20.000 millones.

EVA GRANADOS

Por su parte, Eva Granados ha puesto en valor las pensiones como el principal motor para repartir la riqueza, por encima de muchos impuestos y de otras medidas de redistribución: "La pobreza se dispararía al 36% si no tuviéramos el sistema de pensiones".

Es por este motivo, ha dicho, que es una obsesión de la derecha cuestionar el modelo, pero que de cara a las elecciones, no se impondrían las ideas del PP respecto a este tema, sino también las de Vox "porque van a gobernar juntos si suman".

"Hay que escuchar muy bien lo que nos dice Figaredo. Porque ya no es Ester Muñoz la que dice que esto va a petar, que hay que reformarlo, ergo 'voy a recortar', sino que ahora Figaredo es una autoridad", ha expresado.

LLUÏSA MORET

Y Lluïsa Moret ha alertado de los mensajes "irresponsables" de los representantes de la derecha sobre las pensiones, y de que quieren privatizarlas y convertirlas en un negocio para unos pocos.

En este sentido, ha dicho que hay muchos "bulos, desinformaciones y mentiras" sobre el tema, pero que la realidad es que el Gobierno ha revalorizado las pensiones esta legislatura y ha garantizado la sostenibilidad del sistema.

"Es un sistema robusto, es un sistema sostenible y que además no solamente está garantizando las pensiones de los que ahora ya estáis jubilados, sino que además, a través de la solidaridad intergeneracional, nos preparamos para también garantizar este derecho en las generaciones futuras", ha expresado.