Els Amics de les Arts publican el "introspectivo" 'Les paraules que triem no dir'

Portada del álbum 'Les paraules que triem no dir' de Els Amics de les Arts - ELS AMICS DE LES ARTS

La banda apuesta por jugar en la liga de que las "canciones perduren"

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo catalán Els Amics de les Arts ha publicado este martes el álbum 'Les paraules que triem no dir' (Pistatxo Records), segunda parte de un díptico junto al anterior 'Allà on volia', editado hace un año, con una temática "más introspectiva".

En una entrevista de Europa Press, los tres componentes del grupo, Dani Alegret, Joan Enric Barceló y Ferran Piqué, han explicado que en este álbum son "las canciones que decidieron no poner" en el anterior, con las situaciones que se quedan dentro y temáticas más introvertidas como la amistad, la familia y el amor.

"Lo que dices y proyectas, te define, pero lo que callas y omites, también te define mucho", ha asegurado Barceló, y en el disco han creado una serie de personajes que optan por el silencio o la omisión.

Alegret ha señalado que ese tono que puede parecer muy melancólico también puede evocar silencios que son positivos, como en el tema 'Sort que sou aquí', en el que además el uso de sintetizadores analógicos retrotrae a los años 80, un tono diferente lo tiene la canción 'Els desperfectes', en la que constrasta la energía de una canción de rock con la "poca épica" de la historia que explica.

La portada del álbum recuerda a la película 'Tres anuncios a las afueras', con los tres componentes bajo un letrero, y Barceló ha remarcado que querían mostrar que aunque se haya optado por no hablar, "las palabras siguen estando".

En esta segunda parte del díptico no han tenido colaboraciones más allá del Cor Bruckner en el tema 'Un gran cometa', como sí ocurrió en 'Allà on volia', y Alegret ha considerado que "estas historias cantadas por otro no se entenderían de la misma manera".

20 AÑOS DE CARRERA EN 2025

Barceló ha sostenido que es un buen momento para, entre estos dos discos, hacer balance de los casi 20 años de carrera: "Dónde hemos llegado, dónde estamos, qué hemos hecho y ser como la puerta de entrada hacia lo que está por venir".

Alegret ha destacado que las canciones más escuchadas del grupo son variadas entre todos los álbumes, como muestra su Top10 en la red Spotify: "Y eso es una maravilla porque significa que lo estamos haciendo bien".

Piqué ha subrayado que la banda está donde quiere estar: "Quizás no cambiaría nada por miedo a no estar donde estamos ahora".

Barceló ha remarcado que, en un momento en que el consumo es tan rápido, la banda prefiere jugar en la liga de que "las canciones perduren", a lo que Piqué ha añadido que su voluntad es cada día hacerlo mejor y pulir los errores o técnicas que podrían haber hecho mejor.

De cara a los 20 años en 2025, Barceló ha descartado que pueda haber un nuevo disco, pero que esa efeméride es "una buena oportunidad para hacer territorio" y celebrarlo no solo un día sino una serie de 4 o 5 conciertos de forma descentralizada en lugares donde no han tocado habitualmente.

El grupo se embarcará a partir de la próxima semana en una gira, con primeras paradas en Madrid, Barcelona y el Strenes de Girona, y Piqué ha afirmado que tras el "buen regusto de boca" de su experiencia en el musical 'Pares normals' tienen otros proyectos sobre la mesa pero que todavía están verdes.

Sobre la escena de la música en catalán actual y de la que surgieron ellos, Alegret ha dicho que existe la diferencia que la música en español se ha situado en la cúspide a nivel mundial, por lo que ha considerado que las nuevas bandas hacen una apuesta "valiente" si optan por el catalán, porque podrían optar también por el castellano que dominan de la misma forma y tiene un escenario mayor.