Emilio Sánchez Academy acoge torneos del circuito de Tennis Europe, motor para jóvenes promesas

Sinner se alzó con la victoria en el torneo celebrado en 2017 - EMILIO SÁNCHEZ ACADEMY

BARCELONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Emilio Sánchez Academy acoge este mes de agosto torneos de referencia para jóvenes promesas del tenis, con competiciones del circuito Tennis Europe en las categorías Sub-12, Sub-14 y Sub-16, "consolidando así su papel como plataforma para el desarrollo del tenis juvenil", informa este jueves en un comunicado.

Los torneos reúnen a jugadores de más de 30 nacionalidades, "consolidando a la academia fundada por Emilio Sánchez Vicario en un referente competitivo y formativo para jóvenes promesas del tenis de todo el mundo", explican.

Este circuito, considerado como el primer paso hacia el profesionalismo, ha sido trampolín para figuras como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Rafael Nadal o Paula Badosa, quienes compitieron en este mismo escenario años atrás.

A lo largo de sus 26 años de trayectoria, la Emilio Sánchez Academy "se ha afianzado" como escenario de oportunidades, con un programa de torneos de cinco etapas, que van desde Iniciación hasta Élite de Alto Rendimiento, con el respaldo de un calendario anual de más de 30 eventos.

En las etapas de formación y avanzada organiza alrededor de 20 torneos por categoría de edad y sexo (sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18), lo que ofrece a los jugadores oportunidades para mejorar y ponerse a prueba.

En el ámbito internacional, organiza al menos un evento por grupo de edad cada año, lo que permite traer a sus pistas de la academia a "talentos que se han convertido en los mejores de todo el mundo".

Por ejemplo, el tenista murciano Carlos Alcaraz levantó en su día el trofeo sub-14 y fue ganador del Challenger 2019; Jannik Sinner conquistó el título sub-18 antes de dar el salto al circuito ATP; Casper Ruud fue finalista sub-14 y Rafa Nadal ganó uno de los primeros títulos ITF Futures en 2002.

COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN CATALANA

La academia también trabaja en estrecha colaboración con la Federación Catalana para organizar 13 eventos anuales en las diferentes etapas de formación, desde infantil y alevín, hasta cadete y junior, fomentando así su desarrollo en estas etapas base.

"Nuestro objetivo como academia es sencillo: queremos que todos los jugadores que pasan por nuestras pistas se vayan como tenistas, verdaderos competidores que se comportan con habilidad, disciplina y respeto por el deporte. Los torneos son mágicos por la energía y el ambiente que crean", ha explicado Emilio Sánchez Vicario.