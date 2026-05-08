Empieza la votación para decidir si el barrio de Verdun (Barcelona) pasa a llamarse Verdum

Archivo - La plaza del Verdun del distrito de Nou Barris de Barcelona, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado este viernes un proceso participativo en el barrio del Verdun de Nou Barris para decidir si el nombre del territorio se mantiene o pasa a llamarse Verdum.

La votación estará abierta hasta el 19 de junio y dará a conocer a la ciudadanía la historia del barrio, además de fomentar el "debate abierto sobre si debería cambiarse el nombre", informa el consistorio en un comunicado.

Para ello ha preparado actividades como paseos por espacios emblemáticos de la zona y puntos de información sobre el proceso participativo, y que cuentan con el apoyo de la Asociación de Vecinos del Verdum, que hace años que promueve este debate y ya impulsó una consulta informal en 2023.

"Queremos que sea el propio vecindario el que defina la identidad de su barrio. Lo hacemos ahora porque el gobierno quiere reconocer esta inquietud y convertirla en una oportunidad de diálogo y cohesión", ha expresado el concejal del distrito, Xavier Marcé.

La encuesta la pueden responder todas las personas de más de 14 años empadronadas en el distrito de Nou Barris y no hay un mínimo de participación, y a partir del 19 de junio se elaborará un informe sobre los resultados con datos de participación y los votos para decidir si se cambia o no el nombre del barrio.