Empiezan las obras de la nueva sede de la Regió d'Emergències Centre, que durarán 18 meses

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, han participado este martes en la colocación de la primera piedra de la nueva sede de la Regió d'Emergències Centre, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), cuyas obras durarán 18 meses y costarán 8,1 millones de euros.

Lo han hecho acompañados de la directora general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, Tamara García; el inspector jefe de los Bombers de la Generalitat, David Borrell, y el jefe de la Regió d'Emergències Centre, Santi Lleonart, entre otras autoridades.

Illa ha instado a prepararse ante los retos que plantea el cambio climático y a "prevenir todo lo que se pueda, avisar en tiempo y forma y reaccionar con rapidez", al tiempo que ha destacado la labor de los bomberos y de los ayuntamientos.

Ha defendido "una cultura de autoprotección por el conjunto de la ciudadanía" y la necesidad de adaptarse al aumento de episodios de incendios y lluvias torrenciales, y ha explicado que el Govern está reforzando equipamientos, tecnología y efectivos.

Por su parte, Parlon ha manifestado que este equipamiento "será, sin duda, el equipamiento que se merece la Catalunya Central", y ha añadido que se trata de una iniciativa que se enmarca dentro de la línea de planificación estratégica del Plan Estratégico de Bomberos 2030.

NUEVA SEDE

La nueva sede de la Región Centro se ubicará en la calle Cabanal del Sector Industrial El Grau, en el municipio de Sant Fruitós de Bages, en un terreno cercano al parque de Bombers de Manresa y la actual sede de la Regió.

El nuevo edificio constará de dos plantas, con una superficie construida de 2.539,57 m2, en una zona urbanizada de 6.826,64 m2.

El proyecto del nuevo edificio lo ha redactado el gabinete Col·lectiu Brusi SLP - Robert Bagó, arquitecto, y se adjudicó el 30 de septiembre de 2025 a la empresa Copcisa.

El presupuesto base de licitación ascendía a 7,1 millones de euros (sin IVA) y 8,6 millones (con IVA), mientras que el importe de adjudicación ha sido, finalmente, de 6,7 millones euros (sin IVA) y 8,1 millones (con IVA).