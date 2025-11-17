Empiezan las obras del nuevo Institut Escola Mallorca de Barcelona para iniciar el curso 2027-2028

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras del nuevo Institut Escola Mallorca de Barcelona han comenzado este lunes y se alargarán 21 meses, con previsión de acabar en agosto de 2027 para que pueda iniciar el curso 2027-2028, informa el Consorci d'Educació de Barcelona en un comunicado.

La actuación supondrá una inversión total de 5,7 millones de euros e implicará convertir el edificio de la Escola Mallorca, ubicado en la calle Londres 56 y que lleva casi 20 años en desuso, en un instituto escuela.

Se llevará a cabo en dos fases: en la primera, hasta febrero de 2026, se harán los desmontajes interiores del edificio existente y en la segunda se llevarán a cabo las obras de construcción.

El Ayuntamiento de Barcelona cedió el edificio de 3.173 metros cuadrados y asumirá el 50% de la inversión que hay que hacer para adecuarlo a los usos educativos y el otro 50% lo asumirá la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat.

El proyecto incluye medidas específicas para minimizar las molestias a la escuela actual y a los vecinos, y se adecuarán también el entorno necesario para facilitar los accesos de las familias al centro mientras duren las obras.