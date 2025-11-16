Empiezan las obras de remodelación del tronco central de la Rambla de Barcelona

Archivo - Un obrero realizando obras en las Ramblas de Barcelona (Archivo). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este lunes darán inicio las obras de remodelación del tronco central de la Rambla de Barcelona, entre las calles de Pelai y de Tallers y entre el Teatre Poliorama y la calle del Pintor Fortuny.

El Ayuntamiento de Barcelona sigue avanzando en la transformación del paseo con esta nueva fase de obras en la parte alta de la Rambla, con el objetivo de tener las obras acabadas en el año 2027, informa el consistorio en un comunicado este domingo.

Estos trabajos se realizarán por tramos, de manera que se puedan mantener los itinerarios para peatones y sin modificar la movilidad de vehículos.

Concretamente, a partir del lunes 17 se ocupará la mitad del paseo correspondiente al lado de la vía que da al barrio del Raval, entre las calles de Pelai y Tallers, junto con el espacio entre el Teatre Poliorama y la calle del Pintor Fortuny y, a partir del 24 de noviembre, se ocupará un tercer espacio delante del Palau Moja, que ocupará todo el paseo central.

Durante estas obras la ciudadanía tiene a su disposición un punto de información permanente sobre la nueva Rambla, el Espai Rambla, situado en el Palau de la Virreina, donde se centraliza la información y comunicación a la ciudadanía.

Para reforzar la información a pie de calle, del 17 de noviembre al 19 de diciembre, de lunes a viernes y de 10h a 14h y de 16h a 20h, se desplegarán dos equipos de informadores que recorrerán todos los negocios de la Rambla para informar personalmente sobre las nuevas actuaciones en el paseo central, sobre la existencia del Espai Rambla y para recoger dudas y preguntas.