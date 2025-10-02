Empiezan tres obras de mejora de las carreteras del Alt Pirineu y Aran (Lleida)

LLEIDA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha iniciado estos días tres obras de mejora de la movilidad y la seguridad vial en carreteras del Alt Pirineu y Aran (Lleida) por valor de 2,1 millones de euros.

Los trabajos abarcan la C-14, en Adrall y en Organyà, y la C-13, en Llavorsí, según ha informado este jueves la Generalitat en un comunicado.

En concreto, en la C-14 han comenzado los trabajos para construir una acera y nuevas protecciones en un puente en Adrall y para configurar un acceso al futuro polígono de Organyà, mientras que en la C-13 se ensanchará el puente en la entrada de Llavorsí.