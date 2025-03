Empire of the Sun actuará el 27 de julio en el Poble Espanyol de Barcelona por su gira europea

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La banda australiana Empire of the Sun actuará el 27 de julio en el Poble Espanyol de Barcelona en el marco de su gira europea, ha informado la promotora Last Tour en un comunicado este lunes.

El grupo regresa 6 años después de su última gira por Europa y el repertorio abarcará toda su discografía, con temas nuevos de su último disco, 'Ask That God', junto a "éxitos atemporales" como 'Walking On A Dream', 'We Are The People', 'Alive' y 'High and Low'.

La preventa de las entradas para el concierto de Barcelona comenzará este miércoles a las 9 horas y la venta general será el viernes a las 10.