Empleados de MM Fiber Packaging acusan a la dirección de hacer un ERE para "industrializar Madrid"

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité de Empresa de MM Fiber Packaging, Francisco Martínez, ha afeado a la dirección haber impulsado el expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta al 90% de la plantilla --91 de 105 empleados-- de su planta de Montcada i Reixach (Barcelona) para "industrializar Madrid", donde tiene dos naves.

Lo ha dicho este martes en una conferencia de prensa convocada por los grupos parlamentarios de PSC, Junts, ERC, los comuns y la CUP en el Parlament, donde ha asegurado que la planta dedicada a la fabricación de envases y embalajes de cartón adquirida por la multinacional en 2022, debería cerrar en caso de prosperar el ERE, como también afirmó CC.OO. de Catalunya este lunes.

Este lunes, el sindicato convocó una huelga parcial indefinida en MM Fiber Packaging, que se desarrollará cada día en franjas de 4 horas para cada turno de la jornada laboral, y este martes ha organizado una concentración delante del Parlament de Catalunya, en el Parque de la Ciutadella de Barcelona.

"Queremos sentar un precedente de cara al futuro para que las empresas no crean que es fácil cerrar en Catalunya", ha argumentado Martínez, quien cree que finalizar una actividad en el territorio para llevarla a Madrid se está convirtiendo, textualmente, en una praxis de las multinacionales extranjeras.

Ha recordado que el comité de empresa se encuentra en negociaciones con la compañía, aunque asegura que "no avanzan tanto como se esperaría de una multinacional", y ha hecho hincapié en que, mientras tanto, los trabajadores no cesarán sus protestas.