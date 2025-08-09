Empresa i Treball destaca un año de políticas sobre tejido productivo, riqueza y empleo de calidad

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha destacado que el primer año de legislatura con Miquel Sàmper al frente del departamento se ha centrado en fortalecer el tejido productivo con actuaciones que favorezcan generar riqueza y empleo de calidad.

Ha destacado el despliegue de una estrategia integral para la internacionalización, reindustrialización, simplificación administrativa, diálogo social, cohesión territorial y capacitación digital, informa este sábado en un comunicado.

INTERNACIONALIZACIÓN

Sobre internacionalización, ha citado un nuevo servicio de crecimiento empresarial (a través de la agencia Acció) para facilitar que las empresas ganen dimensión; el impulso a la captación de inversión extranjera de alto valor añadido con los viajes a China, Japón y Corea del Sur; y, ante los aranceles de EE.UU., medidas para diversificar mercados y apoyar la internacionalización de empresas.

Respecto a reindustrialización, ha constatado el Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico, "un punto de inflexión"; y seguir desarrollando el Pacte Nacional per la Indústria (PNI 2022-25), mientras se ultima el tercer PNI 2026-30.

También ha destacado el hecho de buscar la simplificación administrativa con el Plan de Facilitación de la Actividad Económica 2025-28; crear la Dirección General del Diálogo Social; reimpulsar la transformación del Servei Públic d'Ocupació (SOC); y reorientar el Fons de Transició Nuclear para "ser más próximos a las necesidades y realidades de los municipios y facilitar la previsión" para favorecer las inversiones de las empresas y de los entes locales y comarcales.

Además, se han reactivado las negociaciones con Aran (Lleida) para las competencias en promoción económica y se han realizado acciones para proveer a los futuros proyectos empresariales de suelo industrial adecuado.

DIGITAL, TURISMO Y COMERCIO

En capacitación digital, se ha impulsado el Pacte Nacional pel Talent Digital para doblar el número de profesionales digitales en 2030 y garantizar que la mitad de las nuevas incorporaciones sean mujeres; y se ha desplegado el programa 'Més digitals', con cursos gratis de formación presencial a colectivos vulnerables, como gente mayor.

En turismo se ha puesto en marcha una estrategia para evolucionar hacia un modelo turístico de valor, con la campaña '(+) Catalunya, millor turisme'; se ha reactivado la Taula de Turisme, "con participación efectiva del sector", y se ha creado un grupo de expertos para apoyar el diseño de la nueva Ley de turismo y el Plan territorial sectorial.

Sobre comercio, la Conselleria se ha centrado en mejorar la competitividad con ayudas como ICF Lidera Comerç y el Plan de competitividad, crecimiento e innovación; y se está promoviendo la FPO Dual, para formar e incorporar personal calificado al sector.