Empresaris de Catalunya ve que perdonar la deuda a las CC.AA. "no resuelve" su problema financiero

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización empresarial Empresaris de Catalunya cree que la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas (CC.AA.) con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) anunciado supone el traspaso de la deuda de las administraciones autonómicas a la del Estado y "no resuelve, en absoluto, el problema financiero de las CC.AA".

Según ha informado en un comunicado este lunes, la entidad ha expuesto que esta medida no aborda "los temas de fondo como son su deficiente financiación y el déficit resultante de un gasto excesivo e ineficaz".

En este sentido, ha manifestado que "si se quiere contribuir a la buena marcha de la economía y a mejorar las maltrechas cuentas" de las CC.AA., lo óptimo, a su juicio, sería reducir cargas burocráticas y fiscales a las empresas para que estas pudieran crecer y así contribuir más a las arcas públicas.

Además, la organización considera que la reducción de la deuda de las CC.AA., que pasa a ser asumida por el estado, "es injusta" porque, en sus palabras, premia a las CC.AA. que más se han endeudado y castiga a aquellas que han sido más austeras en su administración.

El presidente de EC, Josep Bou, ha afirmado que "recortar 2.220 euros de deuda autonómica a un catalán y 1.369 a un andaluz o un madrileño rompe el principio constitucional de igualdad de los españoles".

Para él, esto supone "un agravio basado en favorecer a aquellos ciudadanos señalados por los partidos políticos aliados del gobierno castigando al resto".